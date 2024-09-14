Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
Antalya’nın Korkuteli ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Sabah saatlerinde meydana gelen kazada Antalya İstikametinden Korkuteli’ne gelen Ramazan Dalkıran (40) idaresindeki motosiklet, aynı istikametteki EA. idaresindeki minibüsle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Ramazan Dalkıran ağır yaralandı. Ramazan Dalkıran, kaldırıldığı Korkuteli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.