Minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Niğde'nin Çiftlik ilçesinde minibüsle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Bayram Demiray (35), hayatını kaybetti.
Demiray'ın 6 yaşındaki oğlu ile minibüsün şoförü Yunus Can, yaralandı.
Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Divarlı beldesinde meydana geldi. Bayram Demiray yönetimindeki 51 ABZ 280 plakalı hafif ticari araçla karşı yönden gelen Yunus Can yönetimindeki 34 NL 0782 plakalı minibüs çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Demirbay’ın 6 yaşındaki Çınar Demiray yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Çiftlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan Bayram Demiray, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.
Demirbaş’ın oğlunun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin jandarma inceleme başlattı.