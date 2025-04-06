Minibüsten düşen valiz, ekipleri harekete geçirdi

Aydın’ın Efeler ilçesinde kavşak içinde bulunan şüpheli valiz ekipleri harekete geçirirken, valizin minibüsten düştüğünün tespit edilmesinin ardından patlatılmadan sahibine ulaşılan valizden kişisel eşyalar çıktı.



Olay, Efeler ilçesi Yenidörtyol Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çevredeki vatandaşlar kavşak içerisine bırakılmış şüpheli bir valiz gördü. Şüphelenen vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bölgede güvenlik çemberi oluşturarak bomba imha uzmanlarına bilgi verildi. Kavşak bir süre trafiğe kapatılırken, kısa sürede olay yerine gelen bomba imha ekipleri, valizin fünye yardımıyla patlatılması için hazırlıklarına başladı. Yapılan incelemeler esnasında valizin bir şehiriçi minibüsünden düştüğü tespit edildi. Sahibine ulaşılmasının ardından şüpheli valiz patlatılmazken, içinden kıyafet gibi kişisel eşyalar çıktı. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması vatandaşlara derin nefes aldırırken, şüpheli valiz olay yerinden kaldırıldı.