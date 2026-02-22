Minibüsün çarpması ile 32 metre ileri fırlayan yaya öldü

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)-KARAMAN'da yolun karşısına geçerken minibüsün çarpıp, 32 metre ileriye fırlattığı Hasan Yılmaz (57), kurtarılamadı.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi Prof. Dr. Halil Cin Caddesi'nde meydana geldi. Oğuzhan Pınarbaşı yönetimindeki 70 ACB 857 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Yılmaz'a çarptı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, bu sabah yaşamını yitirdi. Polisin yaptığı ölçümde, yaralı Yılmaz'ın çarpma noktasından 32 metre ileriye fırladığı kaydedildi. Minibüsün sürücüsü Oğuzhan Pınarbaşı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI