Minibüsün çarptığı motosikletli yaralandı

Isparta’da minibüsün motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Seydim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Y. idaresindeki 07 C 44074 plakalı minibüs, aynı yol üzerinde seyir halinde olan E.K. (14) hakimiyetindeki 32 ADS 678 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücü kaldırımda sürüklenerek yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, ekipler tarafından inceleme başlatılırken E.K.‘nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.