Minibüsün çarptığı yaya öldü

Melek FIRAT/AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Efeler ilçesinde yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı Şükrü Küçük (87), hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.30 sıralarında, Denizli-Aydın yolu Serçeköy Kavşağı’nda meydana geldi. Sadi Demiroğlu'nun kullandığı 09 M 0153 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen Şükrü Küçük'e çarptı. Küçük, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Küçük, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Küçük, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Minibüsün sürücüsü Demiroğlu, gözaltına alındı.

Kazaya, ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI