Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Minibüsün dereye yatağına uçtuğu kaza kamerada

Ajans Haberleri
  • 22.12.2025 12:26
  • Giriş: 22.12.2025 12:26
  • Güncelleme: 22.12.2025 12:26
Kaynak: DHA
Minibüsün dereye yatağına uçtuğu kaza kamerada

Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesinde minibüsün dereye uçtuğu kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Gemlik ilçesi Kuvayi Milliye Bulvarı’nda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, yol kenarındaki dere yatağına düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan minibüs sürücüsü, ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Soruşturma sürüyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol