Minibüsün ezdiği çocuk hayatını kaybetti

Elazığ’da minibüsün ezdiği 2,5 yaşındaki çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, merkez Nailbey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu 2,5 yaşındaki Ekrem Ankud, minibüsün çarpması sonucu altında kalarak ezildi. Minibüs sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.