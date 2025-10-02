Minik eller toprakla buluştu

Bornova’da minik öğrenciler, Bornova Belediyesi’nin desteğiyle okul bahçelerine kışlık sebze fideleri dikip çeşitli tohumlar ekti. Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen etkinlikte öğrenciler; lahana, karnabahar, brokoli, kırmızı lahana, kereviz ve marul fidelerini toprakla buluşturdu. Ayrıca bahçelere tere, marul ve dereotu tohumları da ekildi.

Çalışmanın amacı, çocuklarda doğal ürün tüketimini özendirmek, onları toprakla buluşturmak ve çevre bilincini artırmak olarak açıklandı. Bu tür etkinliklerin önümüzdeki dönemde Bornova’daki farklı okullarda da yaygınlaştırılması planlanıyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projeyi çok önemsediklerini vurgulayarak, “Çocuklarımızın kendi elleriyle fide dikmeleri, doğayla bağ kurmaları çok değerli. Bizim için asıl hedef, onların sağlıklı beslenmeyi öğrenmesi, doğaya sahip çıkması ve üretimin kıymetini anlamasıdır. Bu projeyi ilçemizin dört bir yanındaki okullarda sürdüreceğiz” diye konuştu.