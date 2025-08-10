Minik organlar büyük umutlar

Meriç Öztürk - @merichyoztyurk

Gün içinde sosyal medyada önünüze düşen birçok bilimsel gelişmede “Geliştirilen yeni ilaç, farelerde hastalığının seyrini durdurdu!” cümlesini görüyoruz. Çok büyük ihtimalle de bu doğru. Fakat o haberlerde bahsedilmeyen şey, farelerde başarılı olan ilaçların yalnızca %10’u insanlar üzerinde denenebiliyor. Denenen ilaçların başarılı olma oranı ise %5-10. Yani hemen hemen “fareler üzerinde” denenen o ilaçların yalnızca %1 kadarı otoriteler tarafından onaylanarak eczane raflarına ulaşabiliyor.

Bunun birçok sebebi var. Sebeplerden bir tanesi, fareler ve insanlar arasındaki metabolizma ve bağışıklık sistemi farklılıkları. Aynı zamanda tedavisi hedeflenen hastalık farelerde yapay bir şekilde oluşturuluyor ve çoğu durumda hastalığın ana sebebi biliniyor. İnsanlarda ise bazı durumlarda hastalığın sebebi kişiden kişiye değişebiliyor ya da birden fazla sebebi olabiliyor. İnsan popülasyonundaki genetik çeşitlik de ilaç geliştiricilerini zorlayan durumlardan birisi.

İnsanlara genetik olarak %85 oranında benzeyen farelerle testlere başlamak oldukça makul bir fikir. Fakat bilim, her zaman %100’ü hedefler. O yüzden bilim insanları uzun yıllardır alternatif yollar arıyor. O yollardan bir tanesi de organoidlere çıkıyor. Minyatür boyutlarda, bir petri kabının içinde geliştirilen bu “mini organlar”, hastalıkları anlamak, ilaçları test etmek ve hatta bir gün organ nakli ihtiyacını ortadan kaldırmak gibi büyük hayallere kapı aralıyor.

MİNİ ORGANLAR

Organoidleri, kök hücrelerden geliştirilen ve gerçek organların yapısal ve işlevsel özelliklerini kısmen taklit eden üç boyutlu hücre toplulukları olarak tanımlayabiliriz. Bu petri kabındaki hücreler kendi kendine organize olarak, sanki vücuttaymış gibi bir doku ya da organ benzeri yapılar oluşturuyor ve bir karaciğerin, bağırsağın, ya da beynin minyatür bir versiyonu gibi çalışıyor.

Vücudumuzda bulunan somatik kök hücreler hem dokularımızın onarılmasında hem de yenilenmesinde rol oynarken, organoidlerin üretilmesi için de önemli bir aktör konumunda. Bilim insanları henüz özelleşmemiş olan bu hücreleri insanlardan alarak, hücreyi aldıkları dokuya bağlı olarak istedikleri organoidleri oluşturabiliyorlar. Kalp dokusundan alınan somatik kök hücre, sıfırdan bir mini kalp oluşturabilirken, karaciğerden alınan somatik kök hücre ise karaciğer oluşturuyor.

Organoidler insan hücrelerinden üretilebildikleri için hem genetik olarak hem de metabolik aktiviteleriyle insan dokularına benzerlikleri çok yüksek. Yani, laboratuvarda üretilen mini bir beyin insan beynine benzerliği, farenin insan beynine benzerliğinden daha fazla. Bu da organoidleri, bir organın doğasını anlamak, bir ilacın insan dokusundaki etkileşimlerini takip edebilmek için kullanışlı bir laboratuvar malzemesi haline getiriyor.

BEYNİ ANLAMAK

İşte organoidlerin bu özelliklerinden yararlanmak isteyen bir grup bilim insanı, insan beynini taklit eden laboratuvar üretimi bir beyin geliştirdi. Bu laboratuvarda geliştirilen ilk beyin değil, fakat bunu farklı kılan birden fazla beyin bölgesine sahip olması ve bu bölgeler arasında iletişimin sağlanıyor olması. Şimdiye kadar geliştirilen beyinler çoğunlukla beynin sadece bir bölgesini taklit ediyordu. John Hopkins Üniversitesi’nden bu ekip ise birden fazla bölgeyi ayrı ayrı üretip ardından birleştirdi ve sonrasında bu bölgelerin senkron bir şekilde çalıştığını gözlemledi.

Organoid teknolojisinde çığır açan bu ekip, geliştirdikleri mini beyin ile Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklara çare arayacak. Aynı zamanda bu organoidin beyin gelişimini taklit ettiğini belirten ekip, beynin gelişimi esnasında ortaya çıkan anomalileri anlamak için de bu mini organın kullanılabileceğini düşünüyor. Bu gelişimi saniye saniye gözlemlemek ise beynin doğasını daha iyi anlamamıza katkı sağlayacak.

KANSERE KİŞİSEL ÇÖZÜM

Organoidlerin kullanımı için verebileceğimiz bir diğer örnek ise kanser alanında yürütülen bir çalışmadan. Weill Cornell Medicine’den bir grup bilim insanı, pankreas kanserinin en ölümcül türüne karşı ilaç geliştirmek amacıyla, farelerin pankreas dokusundan aldıkları kök hücreler ile tümöre sahip mini bir pankreas oluşturdu. Laboratuvar ortamında oluşturulan bu mini organ üzerinden 6000’den fazla kimyasalı test edip, içlerinden en uygun olanlarını tespit ettiler.

Kanserlerin özellikleri kişiden kişiye değişebiliyor. Kişilerin ilaçlara verdikleri tepkiler de öyle. O yüzden kişiselleştirilmiş kanser tedavisi çalışmaları günümüzde en ihtiyaç duyulan çabalardan bir tanesi. Organoidleri son derece etkili şekilde kullanan bu ekip de ilerleyen aşamalarda doğrudan hastalardan alınacak kök hücrelerle üretecekleri organoidler yardımıyla kişiye özel ilaçlar geliştirmeyi planlıyor.

Bu iki çalışma organoid teknolojisinin tıbbın geleceğini şekillendirecek güçlü bir araç olduğunu bizlere gösteriyor. Bilim insanlarının laboratuvarlarda attığı bu mini ama devrim niteliğindeki adımlar, hastalıkları daha iyi anlamamız ve tedavi yöntemlerini kişiselleştirebilmemiz için büyük umutlar vadediyor.