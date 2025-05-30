Minik yüreklerle mavi yolculuk

‘Mavi’ adlı öykü kitabının yazarı Erhan Köçer, Celal Akın İlkokulu 1. Sınıf öğrencilerinin davetine duyarsız kalmadı. 1/D sınıfı öğrencileri için kitap imzalayan Yazar Köçer, suyun önemini anlattı.

‘Mavi’ adlı öykü kitabının yazarı Celal Akın İlkokulu 1/D sınıfı öğrencilerinin ve sınıf öğretmeni Canan Bağır Ulukurt’un konuğu oldu. Minik öğrenciler için ‘Mavi’ adlı öykü kitabını imzalayan Yazar Erhan Köçer, minik yüreklerle unutulmaz anlar yaşarken, öykü kitabında çocukları mavi yolculuğa çıkararak suyun öneminden bahsetti. Yazar Erhan Köçer’in 1/D sınıfı öğrencileriyle gerçekleştirdiği söyleşi ve kitap imza törenine Celal Akın İlkokulu Müdürü Orhan Çakıcı ile 1/D Sınıf Öğretmeni Canan Bağır Ulukurt da yalnız bırakmadı.

Minik yüreklere suyun önemini anlattı

Minik yüreklere koşan ve onlarla keyifli anlar yaşayan Yazar Erhan Köçer, suyun önemini minik öğrencilere anlatarak, çocuklardan bol bol su tasarruf etmelerini istedi. Yazar Erhan Köçer, "Bizi Celal Akın İlkokulunda konuk eden minik öğrencilerimiz olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız’a, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu’na, Okul Müdürü Orhan Çakıcı ile 1/D sınıf Öğretmeni Canan Bağır Ulukurt’a teşekkür ediyorum" dedi.