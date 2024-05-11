Minikler diş fırçalıyor

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri Begüm Sağol, Onurhan Şimşek ve İsmihan Beyza Katrancı sosyal sorumluluk kampanyası dersi kapsamında anasınıfı öğrencilerini ağız ve diş sağlığının önemi hakkında bilinçlendirmek için ikinci etkinliklerini düzenledi.

Öğrenciler etkinlik kapsamında 6 Mayıs ve 8 Mayıs tarihlerinde Toki İlkokulu anasınıfı öğrencileriyle birlikte oyun hamurundan ağız, fasulyelerden de diş yaptılar.

Bazı fasulyeler kalemle boyanıp çürük diş görüntüsü verildikten sonra mukavva ve süngerden yapılan diş fırçalarıyla boyalı olan fasulyeler temizlendi. Bu etkinlik sayesinde öğrenciler hem eğlendi hem de diş fırçalamanın önemini öğrenmiş oldu.