Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey’den ICE’ye: “Şehrimizden s… gidin”

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, Renee Good cinayetinin ardından kentteki Göç ve Gümrük Muhafaza Kurumu (ICE) görevlilerine küfür ederek seslendi.

ABD'nin Minneapolis şehrinde Göç ve Gümrük Muhafaza Kurumu (ICE) görevlileri, 37 yaşında üç çocuk annesi Renee Good’u aracında sırtından vurarak öldürdü.

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, olaya ilişkin açıklama yaptı.

BBC'nin aktardığına göre Frey, federal yetkilileri olayı örtbas etmeye çalışmakla suçladı.

Frey, olayla ilgili düzenlediği basın toplantısında küfürlü bir ifade de kullanarak "ICE, şehrimizden s… git" dedi.

Frey, şunları söyledi:

“Bu durumda söyleyebilecek pek bir şey yok. Ama toplumuza ve şehrimize bir mesajım var. Ve ICE’ye bir mesajım var. ICE, Minneapolis’ten s… gidin.”

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla vurarak öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ilk açıklamasında, bir kadının ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüş, "Bizim bir memurumuz hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek, kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti" ifadesini kullanmıştı.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonları ile kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise söz konusu sürücü kadının yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan sürücü kadına, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkat çekmişti.

FLOYD DA MİNNEAPOLİS’DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

ABD'de başlayarak Dünya'ya "Black Lives Matter" hareketine sebep olan George Floyd cinayeti de Minneapolis kentinde gerçekleşmişti.

George Floyd Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken nefessiz kalarak hayatını kaybetmişti.