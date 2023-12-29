Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards'ın 44 sayısıyla kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves, Dallas Mavericks'i 118-110 yenerek bu sezonki üstün performansını sürdürdü.

NBA'de normal sezona 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, Timberwolves, konuk ettiği Mavericks'i 8 sayı farkla yendi ve 30. karşılaşmasında 23. galibiyetine imza attı.

Konferansında lider konumda bulunan Timberwolves'ta Anthony Edwards 44 sayı, 4 asist, 3'er top çalma ve ribaunt, Rudy Gobert 20 sayı ve 11 ribaunt, Jaden McDaniels 12 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

All-star Luka Doncic'in görev almadığı Mavericks'te Tim Hardaway 32; Jaden Hardy 17 sayı, Derrick Jones 15 sayı ve 9 ribaunt, Dwight Powell 12 sayı, 14 ribaunt ve 6 asistle oynadı.