Mıntıka temizliği ile geçiştirilemez

Spor Servisi

Türkiye’de çürümenin futbolda da patladığı bir eşikteyiz. Haftalardır konuşulan “futbolda bahis” soruşturması, artık tek tek bireylerin “yanlış tercihi” diye geçiştirilemeyecek kadar büyük bir tabloyu önümüze koyuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan 39 kişiden, aralarında Galatasaraylı Metehan Baltacı, Fenerbahçeli kaptan Mert Hakan Yandaş, Konyasporlu Alassane Ndao, eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve Ankaraspor Başkanı Ahmet Okatan’ın da bulunduğu 20 isim tutuklandı.

Dün itibarıyla dosyada hakkında gözaltı kararı bulunan 8 isimden biri, Trabzonspor forması giydikten sonra Sakaryaspor’a transfer olan Abdurrahman Bayram, Trabzon’da savcılığa giderek teslim oldu. Böylece, soruşturmanın ilk fazında “firari” görünen zincirin bir halkası daha dosyaya dahil edildi.

Soruşturmanın adliye boyutunda tablo ağır: Sulh ceza hâkimliği, Antalya’dan yönetici Emrah Çelik’ten Adana Demirspor’un patronluğunu yapmış Murat Sancak’a, çeşitli liglerde aktif futbolculuk yapan isimlerden Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Alassane Ndao, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Faruk Can Genç, İzzet Furkan Malak gibi oluşan geniş bir listeyi tutukladı. Hakem cephesinde ise üst klasman hakemi Zorbay Küçük, daha önce adli kontrolle serbest bırakılan isimler arasında. Aynı dosyada geçen birçok futbolcu ve yönetici için de imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı gibi adli kontrol tedbirleri uygulanıyor.

KAPSAMLI BİR AĞ

Yani bugün karşımızda, Süper Lig’de şampiyonluk yarışında sahaya çıkan oyuncularla, televizyon ekranlarından “temiz futbol” nutukları atan yorumcuların aynı dosyada buluştuğu, alt liglere, amatör kulüplere, hatta yerel siyasete kadar uzanan bir ağ var. Savcılığın sevk yazısı ve dosyaya giren MASAK raporları, soruşturmanın merkezindeki bazı isimlerin nasıl bir para ve bahis trafiği içinde olduğunu gösteriyor. Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş’ın, 2017’den sonra banka hesaplarında 200 milyon lirayı aşan giriş-çıkış bulunduğu yalnızca Ersen Dikmen’e Aralık 2021- Ekim 2025 arasında 4 milyon 453 bin lira gönderdiği, Dikmen’in bu paraların önemli kısmını kısa süre içinde yasal bahis sitelerine aktardığı tespit edildi.

Dosyaya giren dijital incelemelerde, Yandaş’ın oyuncusu olduğu Fenerbahçe maçları da dahil olmak üzere çok sayıda müsabakaya oynadığı kuponların görselleri yer alıyor; savcılık bu nedenle “müsabaka sonuçlarını etkilemeye yönelik eylem” değerlendirmesi yapıyor. Soruşturma dosyasına giren kuponlardan birinde, Fenerbahçe’nin bir başka oyuncusu İsmail Yüksek’in kart görmesine yönelik özel bahis de bulunuyor. Dosyada bulunan WhatsApp yazışmalarında ise, Yandaş’ın arkadaş grubuna “tutmazsa silmezsem insan değilim” minvalinde, riskli kuponları “heyecan” diye normalleştiren mesajlar attığı görülüyor. Bu tablo, “sadece küçük meblağlarla iddia oynayan futbolcular” söylemini boşa düşürüyor. Milyonlarca liranın döndüğü, oyuncunun kendi takımının maçına, hatta takım arkadaşının kartına oynadığı bir zeminde, sahadaki her karar, her pas, her faul gölgelenmiş durumda. Soruşturmanın en çarpıcı başlıklarından biri de, Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak hakkında hazırlanan MASAK raporu. Rapora göre Sancak, 2017’den sonra, kendi hesapları arasındaki iç transferler hariç tutulduğunda, 1.157 işlemde toplam 1 milyar 226 milyon 831 bin 677 lira tutarında para alıyor; 8.799 işlemde ise 1 milyar 197 milyon 469 bin 550 lira tutarında para gönderiyor.

Bu hareketlerin önemli bir bölümünün, Sancak’ın ortak olduğu şirketler ile Adana Demirspor Kulübü ve bağlı şirketler arasında gerçekleştiği ifade ediliyor. Aynı Sancak’ın yıllar önce yayınlarda “bahis çok büyük bir pazar, silah ticareti gibi” sözleriyle ekranlara çıkmış olması, bugün MASAK satırlarıyla yan yana gelince, futbol-piyasa ilişkisinin röntgenini çekiyor. Gerçek Gündem’den Seyhan Avşar’ın haberine göre MASAK raporu ise, eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar cephesinde benzer bir tabloya işaret ediyor. Çakar’ın hesabına 2017’den bu yana 60 milyon 972 bin 890 lira giriş, 58 milyon 269 bin 147 lira çıkış tespit edilmiş durumda. Rapora göre Çakar, yalnızca Misli isimli yasal bahis şirketine 1.830 işlemde yaklaşık 17 milyon lira göndermiş, karşılığında 3,3 milyon lira civarında geri ödeme almış görünüyor. Aynı dosyada, geçmiş yıllarda yabancı bahis sitelerine yapılan kart ödemeleri ve yüzlerce farklı kupona dair kayıtlar da yer aldı.

ÇAKAR’A ‘ÖZEL MUAMELE’

Çakar’ın sağlık sorunları nedeniyle gözaltı kararı kaldırılırken, tedavisi tamamlandığında adliyeye sevk edileceği belirtilmişti. Çakar dün taburcu edildi. Savcılık, Çakar’ın tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlık durumuna göre adliyeye mevcutlu olarak hazır edilmesi için emniyete talimat verdi.

Yani televizyon ekranlarından “futbolun ahlakı” üzerine konuşan yüzlerin bir kısmı, bugün bizzat bahis trafiğinin merkezindeki aktörler olarak savcılık dosyasında. Bu adli soruşturmanın arka planında, TFF’nin kendi yürüttüğü disiplin süreci de büyüdü. TFF Hukuk Müşavirliği, profesyonel liglerde bahis oynadığı tespit edilen 22 hakemi ve 27 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK’ye sevk etti. Daha önce 28 Ekim’de 152 hakem hakkında aynı kurul nezdinde işlem yapılmıştı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ABD’de düzenlenen basın toplantısında, “Operasyonlar derinleştikçe panik havası büyüyor” diyerek, yürütülen süreci “yarınlar için temiz futbol bırakma” iddiasıyla savundu.

Öte yandan AKP’li vekillerin de soruşturmanın zamanlamasına dair itirazları gündemde. AKP Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehirsporlu yedi futbolcunun disipline sevk edilmesini “Sezonun en kritik maçı öncesi tam da bu hafta mı beklendi?” diyerek eleştirdi. Bu çıkış, federasyonun “temiz eller” operasyonu yürütürken, siyasal baskı ve hesap kırışmalarından azade olmadığını gösteriyor. Ortaya çıkan tablo aslında yeni değil, yalnızca görünür hale gelmiş bir çürümenin, futboldaki son versiyonu. Eğitimde, yargıda, yerel yönetimlerde gördüğümüz keyfilik, kayırmacılık ve cezasızlık kültürü, doğal olarak futbolu da kuşattı. Bir yanda devlet eliyle teşvik edilen yasal bahis şirketleri, tribünlerin en görünür sponsoru haline gelen iddia ve benzeri markalar; diğer yanda tüm geçim umudunu bir kontrata bağlamış, çoğu güvencesiz futbolcular… Milyarlık yayın ihaleleri ve betting anlaşmalarıyla dönen bir endüstride, alt lig oyuncusunun kendi maçına “rakip kazanır” oynaması, Süper Lig yıldızının arkadaşının kartına kupon yapması şaşırtıcı olmaktan çıkıyor; adeta düzenin doğal uzantısına dönüştü. Bu nedenle bugün “bahis” başlığı üzerinden tutuklanan 20 kişi, elbette bireysel sorumluluk taşımakla birlikte, tek başına günah keçisi ilan edilemez. Asıl soru şu: Hakemleri, futbolcuları, yöneticileri bu kadar rahat biçimde bahis bataklığına iten iklimi kim kurdu?

∗∗∗

TOPLUMUN YÜZDE 23’Ü OYNUYOR

BirGün Yazarı ve Akademisyen Müslüm Gülhan bahis soruşturmasıyla ilgili BirGün TV’ye konuştu:

Bahsedilen paralar gerçekten çok büyük meblağlar. Burada sözünü ettiğimiz, mevcut sistemin dışında akan ayrı bir para akışı. Dünya genelinde yasa dışı bahis hacmi 1.7 trilyon dolar. Türkiye’de ise yasal ve yasa dışı bahis toplamı 50 ila 70 milyar dolar arasında. Bu rakamlar inanılmaz boyutlarda. Üstelik bu para yalnızca Türkiye’de dönmüyor; Kıbrıs, Güney Kıbrıs, Londra, Belarus ve Dubai üzerinden çeşitli temizlik işlemlerinden geçirilerek bankalar aracılığıyla transfer edilen bir mekanizma söz konusu. Peki konu buradan nasıl futbolculara ve antrenörlere geldi? Bu durum bir “mıntıka temizliği” görüntüsü veriyor. Neden? Çünkü arka planda bahsettiğimiz para boyutunun ve bu işlemlerin nereye uzanacağının tam olarak bilinmediğini düşünüyoruz. Futbolcular, antrenörler ve bazı yazarlar üzerinden dönen parayı ortaya çıkarıp bunu büyük bir operasyonmuş gibi sunmak çok gerçekçi değil. Önce Türkiye’de futbolun nasıl araçsallaştırıldığını ve yapısal sorunlarını incelemek gerekiyor. Yapısal sorun çözülmedikçe yasa dışı bahisle ilgili yapılan operasyonların da tam karşılığı olmaz. Türkiye’de 7 milyon kişi yasal, 12 milyon kişi ise yasa dışı bahis oynuyor. Toplamda 19 milyon kişi bu organizasyonun içinde; bu da nüfusun yaklaşık yüzde 23’üne karşılık geliyor. İnsanların oynadığını da gözlemliyoruz.

Müslüm Gülhan

NEDEN BU KADAR İLGİ VAR

Öncelikle futbol Türkiye’de araçsallaştırıldı ve yapısal olarak içi boşaltıldı. 1980 sonrasında neoliberal politikalara geçilmesiyle futbol, sermaye birikiminin konsolide edildiği bir alan haline getirildi. Dünyadaki eğilimle de benzer bir süreç yaşandı. Futbol, kültür endüstrisinin parçası yapıldı ve çok büyük sermayeler döner hale geldi. Ancak bu para ne kulüplerin ne de şahısların. Kulüpler bu kadar büyük bir sermaye yapısının içine girince mafya, cemaat, siyaset gibi birçok unsur buraya yöneldi.

Türkiye’de futbol pazarının büyüklüğü 1.6–1.7 milyar avro. Kazanç ise yaklaşık 700 milyon avro. Arada ciddi bir boşluk var. Bu para kime ve nereye gidiyor? Asıl sorun, sağlıklı bir veri tabanının olmaması.