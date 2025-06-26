Miras anlaşmazlığı nedeniyle yeğenini yaktı

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan 52 yşaındaki O.K. miras anlaşmazlığı yaşadığı kardeşinin çocuğu Deniz K'yi ateşe verdi.

İlçeye bağlı Bey Mahallesi'nde yaşayan Deniz K., 7 Haziran'da cezaevinden denetimli serbestlikle tahliye edilen babası Yusuf K.'yi karşılamaya gitmek için evden çıktı.

Bu sırada Deniz K.'nin, babasıyla husumetli olan amcası O.K. sokağa geldi.

Ağabeyiyle miras anlaşmazlığı nedeniyle yıllardır aralarında husumet bulunan O.K., yanında getirdiği yanıcı maddeyi yeğeni Deniz K.'nin üzerine döküp, ateşe verdi.

Deniz K / Fotoğraf: İHA

Acı içinde sokakta koşan Deniz K., üzerindeki kıyafetleri çıkararak alevleri söndürmeye çalıştı.

O anlar, sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

O.K. TUTUKLANDI

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan O.K., "Ağabeyim oğlunu yaktı" diyerek ihbarda bulundu.

Deniz K. ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, O.K.'yi gözaltına aldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Deniz K.'nin vücudunda 2 ve 3'üncü derece yanık olduğu belirlendi.

Yoğun bakımda tedavisi süren Deniz K. ise hayalinin futbolcu olmak olduğunu anlatarak, "Benim bir sürü hayalim vardı. Futbolcu olacaktım, Türkiye derecelerim, madalyalarım vardı. Beni bu hale getirdi. Allah cezasını versin" diyerek amcasına tepki gösterdi.

Deniz K.'nin hastanedeki tedavisi sürerken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K. tutuklandı.