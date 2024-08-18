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Miras kavgasında av tüfeğiyle cinayet: İki kişi yaşamını yitirdi

Balıkesir'de miras sebebiyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan S.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Güncel
  • 18.08.2024 09:58
  • Giriş: 18.08.2024 09:58
  • Güncelleme: 18.08.2024 10:08
Kaynak: AA
Miras kavgasında av tüfeğiyle cinayet: İki kişi yaşamını yitirdi
Fotoğraf: AA

Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Eminpınarı Mahallesi'nde yaşayan S.A. (56) ile amcasının oğulları S.A. (46) ve R.A. (48) arasında miras nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında S.A, av tüfeğiyle kuzenleri S.A. ve R.A'ya birkaç el ateş etti.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

R.A. ve kardeşi S.A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayın ardından kaçan S.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

R.A. ve S.A'nın cesetleri, Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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