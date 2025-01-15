Miras kavgasının olduğu Menzil Köyü'ne TOMA gönderildi

Menzil Köyü'ndeki miras tartışmasının taşlı sopalı kavgaya dönüşmesinin ardından köye TOMA gönderildi.

Cemaatin lideri Abdulbaki Elhüseyni’nin 12 Temmuz 2023’teki ölümünün ardından oğulları arasında miras kavgası çıktı. Abdulbaki Elhüseyni’nin ölümünün ardından oğulları Muhammed Saki, Muhammed Fettah ve Muhammed Mubarek arasındaki 17 milyar TL’lik miras kavgası büyüyor.

Yaklaşık bir buçuk yıl geçmesine rağmen Menzil’in milyarlarca liralık serveti, şirketleri ve gayrimenkulleri bir türlü paylaşılamadı. Son olarak miras anlaşmazlığında çözüm için "şeriat mahkemesi" kurulduğu açıklandı. Saki Elhüseyni, “Miras kavgasını Erdoğan çözecek” dese de sorun bir türlü çözülemedi.

KÖY SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Son olarak Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bulunan Menzil Köyünde gerilim taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada bazı cemaat mensupları yaralandı. Köye çok sayıda jandarma gönderildi. Muhammed Saki Elhüseyni'nin oğlu Rağıp Elhüseyni, amcaları Muhammed Fettah ile Muhammed Mubarek taraftarı cemaat mensuplarına yönelik “Bunlar caminin avlusuna işediler. Hakkımızı devletten istiyoruz. Gerekli mercilere söyledik, onlar gerekenleri yapacak” dedi.

KAVGAYI POLİS BAŞLATTI

Cemaat mensupları kavgaya dair sosyal medyada çok sayıda paylaşım yaptı. Paylaşımlarda, “Kavganın polis memuru H. T.’nin taşla saldırmasıyla başladığı” belirtildi. Ayrıca H. T.nin Muş’ta görev yaptığı ve cemaat mensubu olduğu da belirtildi.

TOMA GÖNDERİLDİ

Şimdi de Menzil Köyüne oldukça yakın bir noktada olan Göçeri Jandarma Karakolu’na TOMA gönderildiği ve yeni bir kavga anında görevlendirilmek üzere hazır bekletildiği öğrenildi.