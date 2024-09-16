Miras paylaşımı ve tapu işlemlerinde değişiklik: Eşit miras paylaşımı zorunluluğu kaldırıldı

Tapu işlemleri ve miras paylaşımı ile ilgili çok sayıda işlemde değişikliğe gidildi.

Yürürlüğe giren düzenlemeye göre, daha önce mirasın eşit şekilde paylaştırılması zorunluluğu kaldırıldı.

Aile içerisinde gayrimenkullerin devredilmesine ilişkin işlemlerde noter onayı iptal edildi, yeni düzenlemeyle aile arasında yazılı anlaşmalar yapılarak devir işlemleri gerçekleştirilebilecek.

HİSSELİ TAŞINMAZ SATIŞI

Ayrıca, hisseli bir taşınmazın satışı için tüm hissedarların ortak kararı ve işlemlere doğrudan katılımı zorunlu hale geldi. Söz konusu işlemde hissedarlar avukatına vekalet vererek bizzat katılma zorunluluğundan muaf olabilecek.