Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı

Romanya Milli Takımı’nda teknik direktör Mircea Lucescu ile ilgili sağlık gelişmesi yaşandı. Romanya Futbol Federasyonu, deneyimli çalıştırıcının kamp sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Slovakya maçı hazırlıkları sürerken teknik toplantı esnasında fenalaşan 80 yaşındaki teknik adama sağlık ekibinin ilk müdahaleyi yaptığı belirtildi.

DURUMU STABİL

Açıklamada, Lucescu’nun durumunun şu an için stabil olduğu vurgulandı.

Tedbir amaçlı olarak başkentte bir hastaneye sevk edilen tecrübeli teknik direktörün, detaylı kontrollerden geçirileceği ve uzman doktorlar tarafından takip edileceği ifade edildi.

Lucescu yönetimindeki Romanya, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Türkiye’ye 1-0 mağlup olmuştu.