Mircea Lucescu, kritik maç öncesi The Guardian'a konuştu: "Bir korkak gibi ayrılamam"

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türkiye A Milli Takımı'yla oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

80 yaşındaki deneyimli teknik adam sağlık sorunları nedeniyle play-off karşılaşmasına hastanede hazırlandığı ortaya çıktı.

İngiliz basınından The Guardian’a konuşan Lucescu, son aylarda üç kez hastaneye kaldırıldığını ancak görevini bırakmayı hiç düşünmediğini söyledi.

Sağlık durumunun detaylarını paylaşmak istemeyen tecrübeli çalıştırıcı, Romanya’yı Dünya Kupası’na götürmenin kendisi için bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

"FEDERASYON ÇÖZÜM BULAMADI"

Tecrübeli teknik adam şunları söyledi:

“Doktorlar bana devam edebileceğimi söylediğinde yapmam gereken işe odaklandım. Federasyonla konuştum, bir çözüm bulamadıklarını söylediler.

En iyi durumda değilim ama başka bir seçenek olsaydı görevi bırakırdım. Ancak bir korkak gibi ayrılamam. Dünya Kupası’na gitme şansımıza inanmalıyız.”

ROMANYA FUTBOLUNUN BÜYÜK EFSANESİ

Futbolculuk döneminde 1970 Dünya Kupası’nda Romanya kaptanlığını yapan Lucescu, teknik direktörlük kariyerinde de ülke futboluna damga vurdu. 1980’li yıllarda genç oyunculara verdiği şansla Romanya’nın 1990, 1994 ve 1998 Dünya Kupaları’na katılmasının temelini atan isimlerden biri oldu.

Kulüp kariyerinde ise Inter, Galatasaray, Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ve Dinamo Kiev gibi önemli takımları çalıştıran Lucescu, 30’un üzerinde kupa kazanarak dünya futbolunun en başarılı teknik adamları arasında yer aldı.

2024 Avrupa Şampiyonası’nın ardından ikinci kez Romanya Milli Takımı’nın başına geçen Lucescu, bu görevi “bir borç” olarak gördüğünü dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu sadece büyük bir sorumluluk değil, Romanya futbolunun bana verdiklerine karşı bir görevdi. Bu iş para ya da madalya için değil.”

"ATMOSFER ZORLU OLACAK"

Türkiye ile oynanacak kritik karşılaşma öncesi atmosferin zorluğuna da dikkat çeken Lucescu, Beşiktaş Stadı’nı yakından tanıdığını belirterek, “Orada inanılmaz bir atmosfer olacak. O stadyumu çok iyi biliyorum. Rakip topa sahip olduğunda baskı inanılmaz seviyeye çıkıyor. Oyuncularıma nelerle karşılaşacaklarını anlatmam gerekiyor” diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, sakatlıklar nedeniyle kadroda eksikler olduğunu da açıkladı. Kaleci Ionut Radu ve orta saha oyuncusu Marius Marin’in forma giyemeyeceğini belirten Lucescu, buna rağmen bahane üretmeyeceğini söyledi.

"DÜNYA KUPASI'NA GİTMEK OLAĞANÜSTÜ BİR BAŞARI"

Oyuncularından tam adanmışlık beklediğini vurgulayan Lucescu, “Sahaya ruhunu koyan oyuncular istiyorum. Milli takım oyuncusu herkesten farklı olmalı. Onlara sürekli çalışmaları gerektiğini söylüyorum. Başarı da başarısızlık da zihinde başlar” dedi.

Tüm zorluklara rağmen hedefinin net olduğunu belirten deneyimli teknik adam, Türkiye karşısındaki maçın bir nesli değiştirebileceğini ifade etti. “Bu maç bir dönüm noktası olabilir. Dünya Kupası’na gitmek benim için değil, Romanya için olağanüstü bir başarı olur” sözleriyle açıklamalarını tamamladı.