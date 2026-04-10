Mircea Lucescu son yolculuğuna uğurlandı

80 yaşındaki Rumen teknik adam Mircea Lucescu, 7 Nisan Salı günü hayata gözlerini yumdu.

Lucescu dün Bükreş'teki Ulusal Stadyum'da yapılan törenin ardından bugün ise Aziz Eleftherios Kilisesi'nde gerçekleşen cezane töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Yaklaşık 2 saat süren cenaze törenine eski Galatasaraylı futbolcular Bülent Korkmaz, Hakan Ünsal ile Gheorghe Hagi, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, teknik direktör Marius Sumudica'nın yanı sıra Lucescu'nun sevenleri ve ailesi katıldı.

Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu uzun süre tabutun başında beklerken Marius Sumudica ise göz yaşlarına hakim olamadı.

80 yaşındaki hayata gözlerini kapatan Mircea Lucescu, Bükreş'teki Bellu Mezarlığı'na defnedilecek. Defin işlemlerinin ardından ise Razvan Lucescu, taziyeleri kabul edecek.

TARİHİN EN BAŞARILI TEKNİK DİREKTÖRLERİNDEN BİRİ

Kariyeri boyunca 37 kupa kazanan efsane teknik direktör Lucescu, tarihin en başarılı teknik direktörlerinden biri olarak tarihe geçti.

Lucescu, hem Galatasaray hem Beşiktaş ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşarken Galatasaray'a UEFA Süper Kupa'yı kazandırmış, Shakhtar Donetsk ile de UEFA şampiyonu olmuştu. Lucesu, 1 kez Dinamo Kiev, 8 kez de Shakhtar Donetsk ile toplam 9 defa Ukrayna Ligi'nde şampiyonluk yaşadı.