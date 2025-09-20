Mirza Lagumdzija kimdir? | Voleybolun genç yıldızı

Mirza Lagumdzija kimdir sorusu, son dönemde voleybol severlerin en çok merak ettiği konulardan biridir. 18 Mayıs 2001’de Bosna-Hersek’in Saraybosna kentinde doğan Lagumdzija, Boşnak kökenli olup Türk vatandaşıdır. 2,07 metre boyuyla dikkat çeken oyuncu, özellikle Mirza Lagumdzija boyu kaç sorusuna yanıt arayanlar için güçlü fiziğiyle ön plana çıkmaktadır. Smaç yüksekliği 360 cm, blok yüksekliği ise 335 cm olan başarılı sporcu, sahada hücum gücüyle tanınır.

Ailesi de voleybol ile yakından ilgilidir. Babası Ekrem Lagumdzija eski bir voleybolcu iken, ağabeyi Adis Lagumdzija da profesyonel voleybol kariyerine devam etmektedir. Bu nedenle, Türk voleybolunun genç yıldızları arasında gösterilen Mirza, voleybol geleneğini ailesinden devralmıştır.

MİRZA LAGUMDZİJA KULÜP KARİYERİ

Mirza Lagumdzija kariyeri kulüp düzeyinde oldukça dikkat çekicidir. Profesyonel voleybol hayatına Arkas Spor’da başlayan genç oyuncu, burada önemli tecrübeler kazanmıştır. Mirza Lagumdzija Arkas Spor dönemi boyunca iki kez Kupa Voley şampiyonluğu ve bir kez Erkekler Şampiyonlar Kupası zaferi yaşamıştır.

2023-2025 yılları arasında Halkbank Spor Kulübü forması giyen Mirza Lagumdzija Halkbank kariyeri, ona üst düzey maç tecrübesi kazandırdı. 2025 itibarıyla ise Mirza Lagumdzija Fenerbahçe kadrosuna dahil oldu ve sarı-lacivertli formayla Efeler Ligi’nde mücadele etmektedir. Bugün pek çok sporsever “Mirza Lagumdzija hangi takımda oynuyor” sorusunu yöneltmekte ve cevabı Fenerbahçe olmaktadır.

MİRZA LAGUMDZİJA MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Mirza Lagumdzija milli takım performansı da kariyerinde ayrı bir yere sahiptir. 2017’de Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası’nda forma giyen genç smaçör, 2021’de ise Türkiye ile Avrupa Altın Ligi’nde altın madalya kazanmıştır. Böylece hem kulüp hem de milli düzeyde başarılarıyla öne çıkmıştır.

OYUN TARZI VE ÖNEMİ

Smaçör pozisyonunda oynayan Mirza Lagumdzija, özellikle hücum gücü, etkili blokları ve skor katkısıyla tanınır. Hem Fenerbahçe hem de Türkiye milli takımı için kritik roller üstlenen oyuncu, “Mirza Lagumdzija başarıları” başlığı altında her geçen gün yeni zaferler eklemektedir.

Kariyerine Arkas Spor’da başlayan, Halkbank’ta gelişimini sürdüren ve bugün Fenerbahçe formasıyla sahne alan Mirza Lagumdzija, kısa sürede Türk voleybolunun parlayan yıldızları arasında yerini almıştır. Hem kulüp hem de milli takımdaki başarılarıyla adından söz ettiren Lagumdzija, önümüzdeki yıllarda daha büyük başarılar elde etmesi beklenen genç bir yetenektir.