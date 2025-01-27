Mis kokulu festival 7’nci kez düzenlendi

Karaburun, hafta sonu 7’nci Karaburun Nergis Festivali’ne ev sahipliği yaptı. Karaburun Belediyesi’nin düzenlediği bu geleneksel etkinlik, nergis çiçeğinin eşsiz kokusunu festival coşkusuyla bir araya getirdi.

Festival boyunca birbirinden renkli etkinlikler ve sürprizlerle dolu bir program katılımcıları karşıladı. Kortej yürüyüşüyle başlayacak festival, açılış konuşmaları ve halk oyunları gösterileriyle coşkuyu artırdı. En güzel nergis buketi ve nergis temalı ürün yarışmaları, animasyon-dans performansları ile eğlencenin dozu arttı. İki gün boyunca sahne alan sanatçılar, müzikseverlere keyif dolu anlar yaşattı.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, “7. Karaburun Nergis Festivali’mizin ikinci gününde, açılış kortejimizin ardından nergis temalı ürünler yarışması, geleneksel Nergis Güzeli Yarışması ve bu yıl ilk kez düzenlediğimiz Erkek Güzeli Yarışması gibi etkinliklerle ziyaretçilerimize keyifli anlar yaşattık. Nergis çiçeklerinin eşsiz kokusunda buluştuğumuz bu festival, yalnızca Karaburun’un doğasını ve kültürünü değil, aynı zamanda zor zamanlarda birbirimize duyduğumuz sevgi ve dayanışmayı da yansıttı. Yaklaşık 350 bin misafirimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı organizasyona destek veren tüm vatandaşlarımıza ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyoruz” dedi.