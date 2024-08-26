Misillemeye karşı önleme saldırısı

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İsrail ile Lübnan’daki Hizbullah arasındaki karşılıklı saldırılarla Ortadoğu’da tansiyon bir kez daha yükseldi. Hizbullah, başkomutanı Fuad Şükür’ün Beyrut’ta öldürülmesine yönelik beklenen misillemesini başlatırken İsrail Lübnan’ın güneyine “önleyici” saldırılar düzenledi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah’ın İsrail’e yönelik geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğunu öne sürerek, dün sabah erken saatlerde Lübnan’ın güneyine "önleyici" saldırıların başlattıklarını açıkladı. Lübnan’daki Litani Nehri’nin güneyinde yaşayan Lübnanlılara bulundukları bölgeleri terk etme çağrısı yaptı.

İsrail ordusu, 100’e yakın savaş uçağıyla 40’tan fazla tesisle Hizbullah’a ait binlerce roketatar namlusunu imha ettiğini duyurdu. Ordu ayrıca gün içinde Lübnan’ın güneyindeki Hiyam’da "Hizbullah’a ait bir hücreyi" vurduğunu bildirdi.

‘İLK AŞAMA TAMAM’

Hizbullah ise Fuad Şükr’ün öldürülmesine karşılık olarak İsrail’e 320 füze ve İHA’larla saldırdığını ve 11 askeri tesisi hedef aldığını açıkladı. Misilleme saldırısının ilk aşamasının tamamlandığı belirtilen açıklamada operasyonun diğer ayrıntılarının daha sonra açıklanacağı kaydedildi. Açıklamada, Lübnan’dan yapılan direniş saldırılarını İsrail’in engellediğine ilişkin iddiaların sahadaki gerçeklerle uyuşmadığı kaydedildi. Hamas ise Hizbullah’ın Şükür’ün öldürülmesine verdiği karşılığı kutlayarak bunu “İsrail’e atılmış güçlü bir tokat” olarak niteledi.

‘HİKAYENİN SONU DEĞİL’

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv’de yapılan Güvenlik Kabinesi toplantısında Lübnan’a dün sabah düzenledikleri saldırılara ilişkin konuştu. İsraillilere ordunun verdiği talimatlara uyma çağrısı yapan Netanyahu “Kim bize zarar verirse biz de ona zarar veririz” dedi. Netanyahu ayrıca İsrail’in “önleyici” saldırısının “hikayenin sonu olmadığını” kaydetti. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ise "Topyekûn bir savaş istemediklerini” belirterek “Ancak vatandaşlarımızı korumak için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, karşılıklı saldırılar nedeniyle İsrail’de 48 saat olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Son çatışmalar nedeniyle Tel Aviv’in yanı sıra İsrail’in kuzeyindeki bölgelerde de bazı kısıtlamalara gidildi. Öte yandan saldırılar nedeniyle Tel Aviv yakınlarındaki Ben-Gurion Havalimanı’nda ara verilen uçuşlara yeniden başlandığı bildirildi. Karşılıklı saldırılar sebebiyle uluslararası 10 hava yolu şirketinin İsrail’e yapılacak 52 seferi iptal ettiği ve yüzlerce seferin de ertelendiği belirtildi. Ürdün Kraliyet Hava Yolları da, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a gidiş-geliş tüm seferlerin askıya alındığını duyurdu. Kuzeyde gerilim tırmanırken İsrail, Gazze Şeridi’ndeki katliamlarını sürdürüyor. İsrail ölü sayısının 40 bin 400’ü geçtiği Gazze’nin farklı noktalarına saldırılar düzenledi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, son 10 günde 400’den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini, bin 67 kişinin de yaralandığını duyurdu.

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SOYKIRIMIN ORTAĞISINIZ

İsrail’in Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana süren katliamları ve ABD’nin suç ortaklığı dünyanın dört bir yanında protesto ediliyor. İrlanda’nın başkenti Dublin’de göstericiler, ABD Temsilciler Meclisi üyelerinin İrlanda Parlamentosu’nda yapacakları konuşma öncesi bina önünde bir araya geldi. Göstericiler ABD’nin Gazze saldırılarını sürdüren İsrail’e destek vermeyi sonlandırmasını talep etti. İsveç’in başkenti Stockholm’de yüzlerce kişi Filistin’e destek için İsrail Büyükelçiliği’ne yürüdü. İsrail’in Tel Aviv kentinde toplanan İsrailliler ateşkes, esir takası anlaşması ve Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin istifası talebiyle gösteriler düzenledi.

HEYETLER KAHİRE YOLUNDA

İsrail heyetinin dün Hizbullah ile yaşanan gerilime rağmen Gazze’de ateşkese için yapılacak müzakerelere katılmak amacıyla Mısır’ın başkenti Kahire’ye gideceği bildirildi. İsrail basını, heyette dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar’ın bulunduğunu aktardı. Öte yandan müzakerelerdeki gelişmeleri görüşmek üzere Mısır’a gideceği ancak görüşmelere “doğrudan katılmayacağı” belirtilen Hamas heyetinin Kahire’ye ulaştığı aktarıldı.