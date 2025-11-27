Misinaya dolanan caretta carettayı amatör balıkçı kurtardı

Giriş / Abone Ol
  • 27.11.2025 13:37
Kaynak: DHA
Alican GÜMÜŞ/HATAY, (DHA)- HATAY’ın Samandağ ilçesinde amatör balıkçı Yüksel Kaya, misinaya dolanan nesli tehlike altındaki caretta carettayı fark edip, ipi keserek kurtardı.

Samandağlı amatör balıkçı Yüksel Kaya, teknesiyle denizde balık avlarken misinaya dolanmış nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağasını fark etti. Kaya, su yüzeyinde hareketsiz halde bulduğu caretta carettayı tekneye çekip ipi keserek kurtardı. Caretta caretta bir süre suyun üzerinde bekledikten sonra yeniden denize açıldı. (DHA)

