Misi’nin hikâyesi anlatılacak

Kültür Sanat Servisi

Nilüfer Belediyesi, Avrupa Birliği desteğiyle, İKSV yürütücülüğünde gerçekleşen Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı tarafından desteklenen KONSERVE: Kentler Arası Sanatçı Değişim ve Misafirlik Programı Ağı kapsamında şehir dışından gelen misafir sanatçıları ağırlıyor.

21 Haziran-12 Temmuz arasında Sanatevi’nde konaklayan sanatçılar Ayça Değirmenci, Çiğdem Üçüncü, Damla Yalçın ve Yekateryna Grygorenko, kentin ekolojik ve somut olmayan kültürel miras değerlerinden esinlenerek çeşitli eserler üretiyor.

Programa eş zamanlı olarak Bursalı sanatçılar Merve Kubat, Merve Özel, Fevziye Özocak, Nuveyba Tahmaz ve Ali Yılmaz Sanat Kahvesi’nde Misi üzerine düşünüp, üretiyorlar. Sanatçıların eserleri süreç sonunda İzmir ve Nilüfer’de izlenime açılacak.