Mısır Çarşısı'nda silahlı kavga

Fatih'te, aralarında alacak verecek meselesi olan 2 kişinin Mısır Çarşısı girişindeki kavgasında bir kişi silahla yaralandı.

Tarihi Mısır Çarşısı girişinde sabah saatlerinde, aralarında alacak verecek meselesi olan A.U ile B.A tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken, B.A. belinden çıkardığı tabancayla ateş ederek A.U'yu yaraladı.

Olay yerine yakın olan İlçe Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri ekipleri, saldırganı gözaltına aldı.

Çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye götürülen yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.