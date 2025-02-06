Mısır Çarşısı'nın yanındaki restoranda çıkan yangın kontrol altında

Fatih Eminönü'nde bulunan Mısır Çarşısı'nın yanındaki restoranda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Eminönü Rüstempaşa Mahallesi Kalçin Sokak'ta bulunan 5 katlı restoranda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Eminönü'nün yanı sıra Beyoğlu, Şişli, Bakırköy ve Bayrampaşa'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında alevler kısa sürede büyüyerek tüm binayı sararken, yandaki binanın çatısına da sıçradı.

KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ölü ya da yaralı olmayan yangın nedeniyle binada büyük çaplı hasar oluştu.

İlk belirlemelere göre restoranın mutfak bölümünde çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili incelemeler sürüyor.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada, yangında can kaybı ya da yaralı olmadığını belirtti.

Soğutma çalışmaları neticesinde yangının çıkış sebebinin itfaiye tarafından ayrıca raporlanacağını kaydeden Vali Gül, yangın çıkan restoranın ahşap olduğunu aktardı. Gül, "Biraz daha hızlı yayılmış ama hızlı müdahalede bulunulmuş. Yangın söndürüldü. Geçmiş olsun" dedi.

VALİLİK: MUTFAK BÖLÜMÜNDE ÇIKTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Yangınla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "06.02.2025 Perşembe günü saat 12.50 sıralarında Fatih Eminönü Rüstempaşa mahallesi Kalçin sokakta bulunan 5 katlı binada yangın çıkmıştır. Yangın, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmış olup, ekiplerin duman tahliyesi çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "İlk belirlemelere göre lokanta olarak kullanılan işyerinin mutfak bölümünde çıktığı düşünülen yangında ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. Yangının kesin çıkış nedeni, teknik incelemelerin ardından belirlenecektir."