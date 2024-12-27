Mısır Çarşısı pazar günü açık mı? 2025 Mısır Çarşısı çalışma saatleri

Mısır Çarşısı (Spice Bazaar), İstanbul’un Eminönü semtinde yer alan ve 1660 yılında Padişah IV. Mehmet'in annesi Turhan Sultan'ın emriyle kurulan, şehrin en ünlü çarşılarından biridir. Baharatları, kuruyemişleri ve otantik ürünleri ile hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeker. 2025 yılı itibarıyla Mısır Çarşısı’nın çalışma saatleri ve pazar günü açık olup olmadığı gibi detaylar, ziyaretçilerin en çok merak ettiği konular arasındadır. İşte Mısır Çarşısı’na dair bilmeniz gereken tüm detaylar!

MISIR ÇARŞISI PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

Evet, Mısır Çarşısı pazar günleri açıktır. Hafta boyunca ziyaretçilere hizmet veren bu çarşı, özellikle hafta sonları oldukça yoğun olur. Dolayısıyla pazar günü İstanbul’da tarihi bir alışveriş deneyimi yaşamak isteyenler için mükemmel bir seçenektir.

MISIR ÇARŞISI ÇALIŞMA SAATLERİ 2025

2025 yılı itibarıyla Mısır Çarşısı’nın güncel çalışma saatleri şu şekildedir:

Pazartesi – Cumartesi: 08:00 – 19:30

Pazar: 09:30 – 19:30

Bu saatler içerisinde, çarşıdaki dükkanlarda alışveriş yapabilir ve tarihi atmosferin keyfini çıkarabilirsiniz.

MISIR ÇARŞISI HANGİ GÜNLER AÇIK?

Mısır Çarşısı haftanın yedi günü açıktır. Resmi tatillerde ve dini bayramların ilk günlerinde ise çarşı kapalı olabilir. Ziyaretinizi planlarken bu detayları göz önünde bulundurmanız önemlidir.

MISIR ÇARŞISI’NA GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ?

Mısır Çarşısı’na giriş ücretsizdir. Çarşı içerisinde yer alan dükkanlarda alışveriş yaparken bütçenize uygun seçenekler bulabilirsiniz. Çarşı, herkes için erişilebilir bir alışveriş deneyimi sunar.

MISIR ÇARŞISI’NA NASIL GİDİLİR?

Mısır Çarşısı, İstanbul’un merkezi noktalarından biri olan Eminönü’nde yer alır ve ulaşımı oldukça kolaydır:

Tramvay: Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı (T1) ile Eminönü durağında inebilirsiniz.

Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı (T1) ile Eminönü durağında inebilirsiniz. Otobüs: Eminönü’ne giden otobüs hatlarıyla çarşıya kolayca ulaşabilirsiniz.

Eminönü’ne giden otobüs hatlarıyla çarşıya kolayca ulaşabilirsiniz. Yürüyüş: Galata Köprüsü’nden yürüyerek Eminönü’ne ulaşabilir ve çarşıyı ziyaret edebilirsiniz.

MISIR ÇARŞISI’NDA NELER BULUNUR?

Mısır Çarşısı, otantik ürün çeşitliliği ile meşhurdur. Çarşıda bulabileceğiniz bazı ürünler:

Baharatlar: Taze ve çeşitli baharatlar Mısır Çarşısı’nın simgesidir.

Taze ve çeşitli baharatlar Mısır Çarşısı’nın simgesidir. Kuruyemişler: Badem, fındık, ceviz gibi taze kuruyemişler.

Badem, fındık, ceviz gibi taze kuruyemişler. Lokum ve Tatlılar: Türk lokumu ve diğer yöresel tatlılar.

Türk lokumu ve diğer yöresel tatlılar. Bitkisel Ürünler: Doğal otlar, çaylar ve bitkisel ilaçlar.

Doğal otlar, çaylar ve bitkisel ilaçlar. Hediyelik Eşyalar: Magnetler, nazar boncukları ve el işi ürünler.

MISIR ÇARŞISI ZİYARETİ İÇİN İPUÇLARI

Erken Saatlerde Gidin: Sabah saatleri, çarşının daha sakin olduğu zamanlardır.

Sabah saatleri, çarşının daha sakin olduğu zamanlardır. Tadım Yapmayı İhmal Etmeyin: Dükkanlarda lokum ve kuruyemişlerin tadımını yapabilirsiniz.

Dükkanlarda lokum ve kuruyemişlerin tadımını yapabilirsiniz. Pazarlık Yapın: Alışveriş sırasında pazarlık yapmayı unutmayın.

Alışveriş sırasında pazarlık yapmayı unutmayın. Tarihi Atmosferi Keşfedin: Çarşı çevresindeki Yeni Camii ve Galata Köprüsü gibi tarihi mekanları da ziyaret edin.

MISIR ÇARŞISI BAYRAMLARDA AÇIK MI?

Dini bayramların ilk gününde genellikle kapalıdır, ancak bayramın sonraki günlerinde hizmet vermeye devam eder.

MISIR ÇARŞISI’NDA KREDİ KARTI GEÇERLİ Mİ?

Çoğu dükkan kredi kartı kabul eder, ancak bazı küçük esnaflar yalnızca nakit ödeme alabilir. Yanınızda bir miktar nakit bulundurmanız faydalı olacaktır.

MISIR ÇARŞISI GÜVENLİ Mİ?

Mısır Çarşısı, hem güvenlik personeli hem de kameralarla denetim altında tutulmaktadır. Ancak, yoğun kalabalıkta değerli eşyalarınıza dikkat etmeniz önerilir.