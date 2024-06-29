Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, AB hakkında konuştu: "Ortaklık 6 önemli hususu kapsıyor"

Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi, Kahire'de düzenlenen AB-Mısır Yatırım Konferansı'nda ülkesi ve AB arasında devam eden ilişkiler hakkında konuştu. Sisi, "Mısır ile AB arasındaki ilişkiler, çeşitli işbirliği alanlarında olumlu gelişmelere sahne oluyor" dedi. Sisi, ayrıca, AB-Mısır arasındaki stratejik ortaklığın 6 önemli hususu kapsadığını söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Avrupa Birliği (AB) ile Mısır arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda olumlu gelişmeler gösterdiğini söyledi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen AB-Mısır Yatırım Konferansı'nın açılış oturumunda konuşan Sisi, ülkesiyle AB arasındaki ilişkilere değindi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, "Mısır ile AB arasındaki ilişkiler, çeşitli işbirliği alanlarında olumlu gelişmelere sahne oluyor. Bu gelişmeler, geçen martta taraflar arasındaki ilişkileri stratejik ve kapsamlı ortaklık düzeyine çıkarmak için imzalanan deklarasyonla taçlandırıldı" dedi.

6 ÖNEMLİ HUSUSU KAPSIYOR

AB-Mısır Yatırım Konferansı'ndan duyduğu memnuniyeti ifade eden Sisi, yatırım konferansının ABD-Mısır ilişkilerinin iyileştirilmesi sürecindeki ilk adımlardan olduğunu ve tarafların vaatler aşamasından uygulama sürecine geçme konusunda kararlılığını yansıttığını söyledi.

Sisi, AB-Mısır arasındaki stratejik ortaklığın başta yatırım olmak üzere 6 önemli hususu kapsadığını aktardı.

Avrupa'daki iş dünyasının Mısır'daki yatırım potansiyelinden faydalanmasına değinen Sisi, "Doğrudan yabancı yatırımlarının artmasına katkı sağlayan özel sektöre yönelik 1,8 milyar avroluk yatırım garantilerinin yanı sıra Avrupa'dan yaklaşık 5 milyar avroluk yatırımın harekete geçirilmesi bekleniyor" diye konuştu.

Sisi, ülkesine yönelik yatırımların "AB'nin Mısır ekonomisinin öne çıkan ticaret ve yatırım ortağı" konumunu güçlendirdiğini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı, yatırım konferansının ekonomik yükleri artıran birçok bölgesel ve uluslararası krizlerin gölgesinde kritik bir zamanda düzenlendiğine dikkati çekti.