Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Başkanı Biden ile “Gazze’deki gerilimi” görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ile Orta Doğu’daki gelişmelerin yanı sıra "Gazze Şeridi’ndeki gerilime" ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü.

Ülkesinin "toplu cezalandırma politikasını" reddettiğini vurgulayan Sisi, “Mısır, Filistinlilerin Gazze Şeridi’nden Mısır topraklarına tehcir edilmesine izin vermedi, vermeyecek.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın da ülkesinin, "Filistinlilerin topraklarının dışına göç etmesini reddettiğini" beyan ederek, Mısır’ın bu krize yönelik oynadığı aktif rolden övgüyle söz ettiği belirtildi.

Öte yandan liderlerin “İnsani yardımların, sürdürülebilir bir şekilde Gazze Şeridi halkının ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda artırılmasına yönelik çabaların yoğunlaştırılmasının önemi konusunda” mutabık kaldığı kaydedildi.