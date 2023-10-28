Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Bölge, saatli bomba haline gelebilir

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, İsrail'in kara harekatını genişletmesine ilişkin, "Hepimizi saatli bomba haline getirebilir" dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi, İsrail'in Gazze'deki kara harekatını genişlemesine ilişkin açıklama yaptı.

Reuters'e verdiği demeçte bu yönde bir harekatın, bütün bölgeyi tehlikeye atacağını belirten Sisi "Hepimizi etkileyen bir saatli bombaya dönüşebilir" dedi.

Sisi ayrıca cuma günü Mısır hava sahasına girdikten sonra durdurulan insansız hava araçlarının ardından ülkesinin egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.