Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den İsrail'in Gazze'ye saldırılarının derhal durdurulması çağrısı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarının derhal son bulması ve insani yardımların girişine izin verilmesi talebinde bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, ülkesine resmi ziyarette bulunan Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, uluslararası toplumun Lübnan'a karşı sorumlulukları yerine getirerek yeniden imarı konusunda destek sağlaması çağrısında bulundu.

Mevkidaşı Avn'la Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri de konuştuklarına dikkati çeken Sisi, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının derhal son bulması gerekir. Ateşkesin yeniden başlatılmasıyla tüm esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'deki sivil halkın temel ihtiyaçlarını karşılayacak insani yardımların acil girişi garantilenmesi gerekir" diye konuştu.