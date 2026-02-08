Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Somali'ye asker konuşlandırma mesajı

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, resmi ziyaret kapsamında Mısır'a gelen Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u başkent Kahire'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.

İki lider önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

Görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, ticaret hacminin artırılması, hava ve deniz ulaşım hatlarının ortak kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesi konuları ele alındı.

Görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

ASKER KONUŞLANDIRMA MESAJI

Mısır'ın Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonuna (ATMIS) katılmayı ve bu misyon çerçevesinde Somali'ye asker konuşlandırmayı hedeflediğini belirten Sisi, şunları kaydetti:

"Görüşmelerimizde Mısır'ın ATMIS'e katılımını da ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanı Mahmud'a, Mısır'ın Afrika kıtasına bağlılığı ve kardeş ülke Somali'de güvenlik ile istikrarın sağlanmasına yönelik kararlılığı doğrultusunda, misyon kapsamında güçlerini konuşlandırmak istediğini teyit ettim."

Sisi, Somali topraklarının herhangi bir bölümünün bağımsızlığını tanımaya yönelik adımların uluslararası hukukun ihlali olduğunu ve Afrika Boynuzu'nun istikrarını tehdit ettiğini belirterek, "ülkelerin güvenliği ve egemenliği pahasına atılabilecek adımlara" karşı uyarıda bulundu ve bu tür girişimleri "Birleşmiş Milletler Şartı'nın ihlali" olarak nitelendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ülkesinin Somali'nin birliği ve toprak bütünlüğüne verdiği güçlü desteği yineleyerek, bu birliği zayıflatacak her türlü girişimi reddettiklerini söyledi.

Mısır'ın yakında çeşitli uzmanlık alanlarından oluşan bir sağlık konvoyunu Somali'ye göndermeyi planladığını aktaran Sisi, ülkesinin "Mısır Kalkınma Ortaklığı Ajansı" aracılığıyla Somali'deki eğitim ve kapasite geliştirme programlarının genişletileceğini ifade etti.

Sisi, terörizmle mücadele ve güvenlik işbirliğine de değinerek, Mısır'ın askeri ve güvenlik alanındaki tecrübelerini Somali ile paylaşmaya hazır olduğunu, bu tehditle mücadelenin güçlü kurumlar ve nitelikli insan kaynağı gerektirdiğini vurguladı.

İki tarafın Afrika Boynuzu'ndaki zorluklara karşı koordinasyonu artırma konusunda mutabık kaldığını aktaran Sisi, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nin güvenliğinin öncelikle kıyı devletlerinin sorumluluğunda olduğunu dile getirdi.

SOMALİDEN STRATEJİK İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ MESAJI

Somali Cumhurbaşkanlığı Ofisinin X sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan paylaşımda da görüşmelerde, "iki ülke arasındaki yakın stratejik ilişkilerin güçlendirilmesinin" ele alındığı ifade edildi.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, iki günlük resmi ziyaret kapsamında dün Kahire'ye gelmişti.