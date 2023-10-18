Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: "Filistinlilerin zorla topraklarından çıkarılmasını reddediyoruz"

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, Almanya Başkanı Olaf Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Filistinlilerin zorla topraklarından çıkarılmasına yönelik girişimleri reddettiğini ifade etti. Sisi, "İsrail’in suyu, elektriği kesmesi, Filistinlileri zorla Sina Yarımadası’na göndermenin bir yoludur ve biz bunu kesinlikle reddediyoruz" dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, başkent Kahire’de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısı düzenledi. Sisi konuşmasına İsrail’in Gazze şehrindeki hastaneye gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek başladı. Sisi, Filistinlilerin Mısır'a sürülmesini reddettiklerini söyledi.

"SINIR KAPISINI KAPATMADIK, İSRAİL'İN SALDIRILARI ENGELLEDİ"

Filistin ile Mısır sınırında bulunan ve İsrail'in kontrolü altında bulunmayan tek sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nı kapatmadıklarını, geçişlerin İsrail'in saldırıları nedeniyle engellendiğini belirten Sisi, sözlerine şöyle devam etti:

"Toplantımızda, Mısır’ın krizin başlangıcından bu yana Refah Sınır Kapısı’nı kapatmadığı gerçeğini de göz önünde bulundurarak Mısır’ın insani yardım almaya devam edeceğini ve koşullar elverdiğinde bu yardımları Refah üzerinden Gazze Şeridi’ne ulaştırmaya kararlı olduğunu yineledim. Ancak sahadaki gelişmeler ve İsrail’in sınır kapısının Filistin tarafına tekrar tekrar düzenlediği saldırılar, insani geçiş operasyonlarını engelledi."

"FİLİSTİNLİLERİN SÜRÜLMESİNİ REDDEDİYORUZ"

Mısır’ın, Filistinlilerin zorla topraklarından çıkarılmasına yönelik girişimleri reddettiğini de görüşmede vurguladığını aktaran Sisi, "Bu bağlamda Mısır’ın, Filistinlilerin meşru toprak hakkını ve Filistin halkının mücadelesini destekleme konusundaki net tutumunda kararlı olduğunu teyit ettim. İsrail’in suyu, elektriği kesmesi, Filistinlileri zorla Sina Yarımadası’na göndermenin bir yoludur ve biz bunu kesinlikle reddediyoruz" şeklinde konuştu.