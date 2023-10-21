Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Refah’tan Gazze’ye geçişin sürekli olması için Biden ile anlaştık

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Kahire Barış Zirvesi’nin açılış konuşmasında, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’ndan geçişin sürdürülebilir bir şekilde sağlanması ve yardımların ulaştırılması konusunda ABD Başkanı Joe Biden ile anlaştıklarını ifade etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail’in Gazze’ye saldırılarının 15. gününde ev sahipliği yaptığı Kahire Barış Zirvesi’nin açılış konuşmasını yaptı. Cumhurbaşkanı Sisi, “Bugün Kahire’de insanlığımızı ve sahip olduğumuz inançları sınayan çok zor bir durumda bir araya geliyoruz. Yüzyıllar boyunca inşa ettiğimiz insani medeniyetin değerleri nerede? Çifte standart olmadan masum insanlar arasındaki eşitlik nerede?” ifadelerini kullandı.

“Mısır, sivillerin hedef alınmasını ve öldürülmesini açıkça kınıyor” diyen Sisi, dünyanın geri çekilip Gazze Şeridi’nde “kolektif cezalandırma” boyuna gelen bir insani felaketin yaşanmasına seyirci kalması karşısında "şaşırdığını" dile getirdi. Sisi, Gazzelilerin Sina’ya taşınmasına karşı çıktığını, çünkü bunun Filistin’in devlet olma hayalinin sonu anlamına geleceğini ifade etti. Sisi, Mısır halkının Filistin davasının tasfiyesini kabul etmeyeceğini kaydetti.

"BIDEN İLE ANLAŞTIK"

Sisi ayrıca Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’nın Birleşmiş Milletler ve Filistin Kızılay’ının gözetiminde "sürekli" olarak açık kalması konusunda ABD Başkanı Joe Biden ile anlaştığını söyledi. Sisi, “Mısır, ilk andan itibaren Gazze’de abluka altında olanlara insani yardımları koordine etmek ve göndermek için gece gündüz yoğun çaba harcadı, Refah Sınır Kapısı’nı hiçbir zaman kapatmadı. Ancak İsrail’in Filistin tarafını defalarca bombalaması geçişi engelledi. Bu zorlu saha koşullarında geçişin sürdürülebilir bir şekilde Birleşmiş Milletler, UNRWA ve Filistin Kızılay’ı ile tam denetim ve koordinasyon içerisinde sağlanması ve yardımların ulaştırılması konusunda ABD Başkanı Joe Biden ile anlaştık” diye konuştu.



Zirvede konuşan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise Filistinlilerin yerlerinden edilmeyeceğini veya topraklarından sürülmeyeceğini söyledi. Abbas, "İsrail güçleri, okulları, hastaneleri ve sığınaklara havadan saldırılarıyla sivilleri hedef alarak tüm insani hukuku ihlal ediyor" dedi.