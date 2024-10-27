Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’den Gazze’de 2 günlük ateşkes önerisi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi’nde 2 günlük ateşkes önerisinde bulunarak, İsrailli esirlerin bazı Filistinli mahkumlarla takas edilmesini teklif ettiğini aktardı.

Katar’ın başkenti Doha’da İsrail, ABD, Mısır ve Katar, Gazze Şeridi’nde ateşkese ilişkin durmuş olan müzakereleri yeniden başlatmak üzere bir araya geldi. Toplantı

sürerken Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Mısır’ın başkenti Kahire’de ortak basın toplantısı düzenleyen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi’nde 2 günlük ateşkes önerisinde bulundu.

Sisi, 2 günlük ateşkes sırasında 4 İsrailli esirin bazı Filistinli mahkumlarla takas edilmesini teklif ettiğini aktardı. Sisi, kalıcı bir ateşkese ulaşılması için geçici ateşkesin uygulanmasından sonraki 10 gün içinde müzakerelerin yeniden başlatılması gerektiğini söyledi.

Doha’daki görüşmede de kısa süreli bir ateşkesin ve esir takasının ele alınacağı öne sürüldü.