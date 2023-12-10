Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemi sürüyor

Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçimleri için sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi ilk gününde devam ediyor.

Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre, 27 ilde yerel saatle 09.00'da başlayan oy verme işlemi, ülke genelinde 11 bin 631 sandıkta geniş güvenlik ve yargı denetimi altında akşam 21.00'e kadar sürecek.

Seçim yarışında yer alan Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin yanı sıra Mısır Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Ferid Zehran, Vefd Partisi Genel Başkanı Abdussened Yemame ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Hazım Ömer sandık başına giderek oylarını kullandı.