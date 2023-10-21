Mısır'da düzenlenen Gazze Zirvesi başladı: Türkiye dahil 21 ülkeden üst düzey katılım
Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Gazze Zirvesi başladı. Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı zirvede Filistin Başbakanı Mahmud Abbas ve BM Genel Sekreteri Guterres de yer alıyor.
İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalarda inisiyatif üstlenmek ve insanî yardımların durumu ile muhtemel bir ateşkes sağlamanın zemininin aranacağı Gazze Zirvesi bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de toplandı.
Mısır basınında dün çıkan haberlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da zirveye katılabileceği belirtilse de Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.
21 ülkenin üst düzey katılım sağladığı zirveye Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Şefi Josep Borrel ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de katıldı
Zirvede yer alan isimler şöyle:
- Mısır Cumhurbaşkanı Sisi
- Filistin Başbakanı Mahmud Abbas
- Ürdün Kralı Abdullah
- BAE Başkanı Muhammed bin Zayed
- Bahreyn Kralı Hamed bin İsa el-Halife
- Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani
- Kuveyt Veliaht Prensi Al-Sabah
- Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
- Irak Başbakanı Muhammed al-Sudani
- İtalya Başbakanı Giorgia Meloni
- İspanya Başbakanı Pedro Sanchez
- Yunanistan Başbakanı Miçotakis
- Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis
- Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa
- Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock
- Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna
- Japonya Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa
- İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly
- Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide
- Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov
- Çin Orta Doğu Elçisi Zhai Jun