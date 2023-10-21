Mısır'da düzenlenen Gazze Zirvesi başladı: Türkiye dahil 21 ülkeden üst düzey katılım

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Gazze Zirvesi başladı. Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı zirvede Filistin Başbakanı Mahmud Abbas ve BM Genel Sekreteri Guterres de yer alıyor.

İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalarda inisiyatif üstlenmek ve insanî yardımların durumu ile muhtemel bir ateşkes sağlamanın zemininin aranacağı Gazze Zirvesi bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de toplandı.

Mısır basınında dün çıkan haberlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da zirveye katılabileceği belirtilse de Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.

21 ülkenin üst düzey katılım sağladığı zirveye Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Şefi Josep Borrel ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de katıldı

Zirvede yer alan isimler şöyle: