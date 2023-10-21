Mısır'da Gazze Zirvesi düzenleniyor: Türkiye dahil 21 ülkeden üst düzey katılım

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Gazze Zirvesi başladı. Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı zirvede Filistin Başbakanı Mahmud Abbas ve BM Genel Sekreteri Guterres de yer alıyor. Zirvede konuşan Bakan Fidan, binlerce sivilin öldürüldüğüne dikkati çekerek İsrail'in saldırılarına devam etmesi durumunda küresel barışın da tehdit altında olacağı değerlendirmesini yaptı.

İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalarda inisiyatif üstlenmek ve insanî yardımların durumu ile muhtemel bir ateşkes sağlamanın zemininin aranacağı Gazze Zirvesi bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de toplandı.

Mısır basınında dün çıkan haberlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da zirveye katılabileceği belirtilse de Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.

21 ülkenin üst düzey katılım sağladığı zirveye Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Şefi Josep Borrel ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de katıldı.

BM'DEN İNSANÎ ATEŞKES ÇAĞRISI

Zirvenin açılışında konuşan BM Genel Sekreteri Guterres, 'insanî ateşkes' çağrısı yaptı.

Hamas'ın saldırılarını "hiçbir şeyin haklı gösteremeyeceğini" söyleyen Guterres, bu saldırıların Filistin halkına yönelik "toplu cezalandırmayı" asla haklı gösteremeyeceğini de sözlerine ekledi.

Guterres, Cenevre sözleşmelerine uyulması gerektiğini ifade ederek Gazze'ye derhal yardım edilmesi ve rehinelerin koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İki devletli bir çözümün barış için tek umut olduğunu vurgulayan Guterres, "Harekete geçme zamanı geldi. Bu korkunç kabusu sona erdirmek için harekete geçilmeli" dedi.

SİSİ: SINIR KAPISI'NIN AÇIK TUTULMASI İÇİN BIDEN İLE ANLAŞTIK

Zirve'nin ev sahipliğini yapan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’ndan geçişin sürdürülebilir bir şekilde sağlanması ve yardımların ulaştırılması konusunda ABD Başkanı Joe Biden ile anlaştıklarını ifade etti.

Zirvede konuşan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise Filistinlilerin yerlerinden edilmeyeceğini veya topraklarından sürülmeyeceğini söyledi. Abbas, "İsrail güçleri, okulları, hastaneleri ve sığınaklara havadan saldırılarıyla sivilleri hedef alarak tüm insani hukuku ihlal ediyor" dedi.

HAKAN FİDAN: KÜRESEL BARIŞ TEHDİT ALTINDA

Zirvede Türkiye adına söz alan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise İsrail'in saldırılarının devam etmesi durumunda küresel barışın da tehdit altında olacağını vurguladı. Fidan, "Eğer bu devam edecek olursa coğrafi bir tırmanışla tüm küresel istikrar ve barışı da tehdit edecektir" dedi.

"Filistinlilerin acılarının devam etmesine asla izin vermeyeceğiz" diyen Fidan ayrıca "Kalıcı barış istiyoruz, iki devletli çözümle bir anlaşma olabilir" diye ekledi. Fidan, "Binlerce sivil ölüyor, böyle bir cezalandırma olamaz" ifadelerini kullandı.

MELONİ'DEN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM AÇIKLAMASI

Zirvede konuşan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail ve Filistin arasındaki krizin tırmanmasını önlemek için her şeyi yapmaları gerektiğini, bu konudaki en ciddi yolun 'iki halk-iki devlet' perspektifine dayanan çözüm olduğunu söyledi.

Meloni, "Krizin tırmanmasını önlemek ve bu krizin kontrolünü kaybetmekten kaçınmak için imkansızı yapmalıyız çünkü sonuçları hayal bile edilemez. Bunu yapmanın en ciddi yolu, 'iki halk-iki devlet' perspektifine dayanan, somut ve belirli bir zaman çerçevesine sahip olması gereken yapısal bir çözüme yönelik siyasi girişimdir" diye konuştu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Meloni, Kahire'deki temasları sırasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de görüştü.

MİÇOTAKİS: TEK GEÇERLİ SEÇENEK İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Yunanistan Başbakanı Miçotakis de konuşmasında sivilleri hedef alan şiddeti kınarken iki devletli çözümün tek geçerli seçenek olduğunu söyledi.

Miçotakis, "Her iki tarafta da masum kurbanlar var. Rehin tutulan siviller var ve onlar serbest bırakılmadan barıştan söz edilemez. İsrail’in meşru müdafaa hakkı vardır ancak uluslararası insancıl hukuka uygun olmalı. Toplu cezalandırmanın savaş kanunları tarafından yasaklandığını da açıkça belirtmek isterim. Bu yasalar savaşın, yapılması gerektiğinde diğer insanlara verilebilecek zararların sınırlarının olmasını sağlamak için tasarlandı” diye konuştu.

İsrail-Filistin çatışmasına iki devletli çözümün tek geçerli seçenek olduğunu vurgulayan Miçotakis, “Sürdürülebilir barış, istikrar ve refahın geleceği, ancak barış sürecinin iki devletli çözüm temelinde yeniden başlamasıyla mümkün olabilir. Hiçbir askeri müdahale, uygulanabilir bir siyasi çözümün yerini alamaz" dedi.

Zirvede yer alan isimler şöyle: