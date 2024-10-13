Mısır'da iki tren çarpıştı: 20 yaralı

Mısır'ın Minye kentinde iki trenin karıştığı kazada 20 kişi yaralandı



Mısır Demir Yolları kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Minye vilayetinin Ebu Karkas istasyonu yakınında bir trenin, Asvan'dan gelen ve Kahire yönüne giden başka bir trene arkadan çarptığı kaydedildi.

Trenlerden birine ait iki vagonun sulama kanalı İbrahimiye'ye düştüğü aktarılan açıklamada, kurtarma ekipleri ve vinçlerin olay yerine geldiği ve iki vagondan ayrılan trenin Kahire yönüne hareket ettiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da sabah saatlerinde yaşanan tren kazasının ardından bölgedeki hastanelerin yaralıları karşılamak için hazırlık düzeyini artırdığı, 23 ambulansın olay yerine intikal ettiği ifade edildi.

Açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı olmadığı, 20 kişinin yaralandığı, 19'unun El-Minya Devlet Hastanesine, 1'inin El-Minya Üniversitesi Hastanesine nakledildiği kaydedildi.

Mısır yönetimi, günde yaklaşık 2 buçuk milyon kişinin kullandığı trenlerin karıştığı kazaları önlemek için ekipman, sistem ve altyapı dahil ülkenin demir yolları ağlarını geliştirmek için yıllardır çalışıyor.