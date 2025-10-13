Mısır'da "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi": İmzalar atıldı

Mısır'da gerçekleştirilen "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi" başlarken katılımcı ülke liderleri "aile fotoğrafı" verdi.

Fotoğraf öncesi sahnede duran ve zirveye de başkanlık eden ABD Başkanı Donald Trump, bütün başkan ve temsilcilerle tek tek tokalaştı. Ardından "aile fotoğrafı" çekildi ve protokol tamamlandı.

Liderler daha sonra "Gazze Şeridi'ndeki savaşı sonlandırmayı, Ortadoğu'da barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabaları güçlendirmeyi, bölgesel güvenlik ve istikrar için yeni bir sayfa açmayı" hedeflediği ifade edilen zirvede imza töreni için salona geçti.

Katar, Mısır, ABD ve Türkiye'yi temsilen toplantıda yer alan isimler ön sırada oturdu.

ABD Başkanı Donald Trump, imza töreni için geçilen salonda yaptığı konuşmada "3 bin yıllık savaşı sonlandırdık" ifadesini kullandı. Trump ayrıca bazı liderlerle basına kapalı bir görüşme gerçekleştirilebileceğini de sözlerine ekledi.

Mısır'daki zirvede Trump'ın konuşmasının ardından anlaşma Türkiye, ABD, Katar ve Mısır tarafından imzalandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik "Gazze Planı", İsrail ve Hamas tarafından kabul edildikten sonra Mısır'da zirve düzenlenmesi gündeme gelmişti.

Trump sabah saatlerinde İsrail'i ziyaret etmişti. Öte yandan Mısır'daki zirveye İsrail'den katılım sağlanmadı.

TRUMP'IN KONUŞMASININ SATIR BAŞLARI: 3'NCÜ DÜNYA SAVAŞI ORTADOĞU'DAN BAŞLAMAYACAK

Trump, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, şu sözleri söyledi:

“Yumuşak başlı insanlardan çok ,sert insanları seviyorum. Nedenini bilmiyorum. Sanırım bu bir kişilik sorunu. Ama Türkiye'den gelen bu beyefendi, aslında dünyanın en güçlü ordularından birine sahip. Bu ordunun gücü, onun söylediğinden çok daha fazla. Son zamanlardaki bazı çatışmalara bakarsanız, o en üstteydi, kazanıyordu ve kazandı da. Hiçbir övgü istemiyor, hiçbir şey istemiyor. Sadece rahat bırakılmak istiyor. O sert bir adam ama benim arkadaşım. Ona ihtiyacım olduğunda her zaman yanımda oldu. Bu yüzden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmek istiyorum” dedi.

"Sisi harika bir general"

Trump ayrıca, Mısırlı meslektaşı Abdülfettah es-Sisi’ye teşekkür ederek onu “harika bir adam” ve “harika bir general” olarak nitelendirdi.

“Bu noktaya gelmek, 500 ila 3 bin yıl sürdü”

Trump, Gazze'deki savaşı durdurma çabalarını vurgulayarak, “bu noktaya gelmenin 500 ila 3 bin yıl sürdüğünü” söyledi. Trump, Mısır'da “Barış Zirvesi” olarak nitelendirdiği toplantının başında, “Birçok kural ve düzenlemeyi ve daha pek çok şeyi içeren bir belge imzalayacağız. Bu belge çok kapsamlı” dedi. Trump, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin “gerçekten inanılmaz derecede iyi işlediğini” belirtti.

“Bu anlaşmanın önemini biliyorsunuz”

Trump, ayrıca şunları söyledi:

“Bu anlaşmanın önemini biliyorsunuz ve gerçekten… izlemek çok keyifliydi. Uçakta epey bir süre çeşitli haber yorumcularını dinledim ve hepsi adildi. Bu olayın ne kadar inanılmaz olduğundan bahsediyorlardı. Bu dünya için inanılmaz bir gün, Orta Doğu için de öyle… Medyaya teşekkür etmek istedim. Gerçekten saygılı davrandınız. Keşke diğer konularda da böyle olsanız, ama bu belki de çok şey istemek olur. Ama bu konuda, herkes aynı hissediyor.

Küçük bir konuşma yapacağız, ardından liderlerle görüşeceğiz ve basın olmadan biraz vakit geçireceğiz. Sadece burada arkamda bulunan ve odada bulunan bazı kişilere teşekkür etmek istiyorum, çünkü gerçekten çok yardımcı oldular. Ama arkamda oturanlar, dünyanın gördüğü en büyük liderler, en güçlü liderler, en zengin liderler, açıkçası. Bazen bunu söylemek siyasi olarak doğru olmayabilir, ama ben söyleyeceğim. Dünyanın gördüğü en zengin liderler.

“Buradaki tüm liderler, Gazze'yi düzeltmek istedi”

Buna rağmen, onları tanıdığınızda, her birini tanıyorum. Hayatınızda tanıyacağınız en büyük insanlar ve ülkeleri için gerçekten endişelenen insanlar… Bunun olmasının nedeni, hepsinin bir araya gelip Gazze'yi düzeltmek istemeleriydi. Her şeyi düzeltmek istediler. O kadar çılgın bir hale gelmişti ki… Ama bir araya geldiğimizde ve konuşmaya başladığımızda, her şey çok düzgün ilerledi. O kadar düzgün gitti ki kimse buna inanamadı.

Burada, her şey onaylanıp tamamlanıyor ve herkes bundan memnun. Herkes bundan memnun. Başka anlaşmalar da yaptım ve insanlar bu kadar umursamıyordu. Büyük anlaşmalar… Bence büyük anlaşmalar… Ancak bu, roket gibi fırladı. Başlangıcından itibaren böyle oldu.

“'Üçüncü Dünya Savaşı'nın Ortadoğu'dan başlayacağı’ söylenirdi, ama bu, olmayacak”

Yıllar önce, ben aday olmadan önce, bu Ortadoğu'daki en büyük, en karmaşık anlaşma olacağı konuşuluyordu. Ayrıca, bu, Üçüncü Dünya Savaşı gibi büyük problemlere yol açabilecek bir yerdi. Her zaman, 'Üçüncü Dünya Savaşı'nın Ortadoğu'dan başlayacağı’ söylenirdi, ama bu, olmayacak. Aslında hiçbir yerde başlamasını istemiyoruz. Bu yüzden, herkese teşekkür etmek istiyorum harika iş çıkardınız. Herkese çok teşekkür ederim.”

Liderlerden ortak imza

Açılış konuşmasını tamamladıktan sonra Trump, ateşkes anlaşmasıyla ilgili “Niyet Beyanı” denilen belgeyi imzaladı. Trump’ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al- Sani dahil olmak üzere diğer dünya liderleri de belgeyi imzaladı. İmzalanan belgeyle ilgili ayrıntılar henüz açıklanmadı. Trump, “Bu anlaşma geçerli olacak” dedi.