Mısır'da tren kazası: 3 kişi öldü, 54 kişi yaralandı
Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki Matruh vilayetinde yolcu treninin raydan çıkması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 54 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Mısır Ulusal Demiryolları İdaresinden yapılan açıklamada, Matruh vilayetinden başkent Kahire'ye gitmekte olan yolcu treninin saat 15.30 sıralarında raydan çıkarak kaza yaptığı belirtildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 54 kişinin yaralandığı ve yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiği aktarıldı.
Açıklamada ayrıca, teknik ekiplerin bölgeye yönlendirildiği, raydan çıkan 7 vagonun kaldırılması için çalışmaların sürdüğü ve demiryolu hattında ulaşımın kısa süre içinde yeniden sağlanacağı kaydedildi.
Ulaştırma Bakanlığının da kazaya ilişkin inceleme başlattığı bildirildi.