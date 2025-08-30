Giriş / Abone Ol
Mısır'da tren kazası: 3 kişi öldü, 54 kişi yaralandı

Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki Matruh vilayetinde yolcu treninin raydan çıkması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 54 kişi yaralandı.

Dünya
  • 30.08.2025 19:19
  • Giriş: 30.08.2025 19:19
  • Güncelleme: 30.08.2025 19:21
Kaynak: AA
Mısır Ulusal Demiryolları İdaresinden yapılan açıklamada, Matruh vilayetinden başkent Kahire'ye gitmekte olan yolcu treninin saat 15.30 sıralarında raydan çıkarak kaza yaptığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 54 kişinin yaralandığı ve yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, teknik ekiplerin bölgeye yönlendirildiği, raydan çıkan 7 vagonun kaldırılması için çalışmaların sürdüğü ve demiryolu hattında ulaşımın kısa süre içinde yeniden sağlanacağı kaydedildi.

Ulaştırma Bakanlığının da kazaya ilişkin inceleme başlattığı bildirildi.

