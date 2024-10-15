Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 12 ölü, 33 yaralı
Mısır'da Süveyş'te Ayn Suhna yolunda seyir halinde yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Kazada 12 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Mısır'ın doğusundaki Süveyş vilayetinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiği belirtildi.
Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ayn Suhna yolunda meydana gelen kazaya ilişkin güncel rakamlar paylaşıldı.
Açıklamada, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiği, yaralı sayısının ise 33 olduğu kaydedildi.
Bakanlıktan dün yapılan açıklamada, kazada 7 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı bildirilmişti.