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Mısır'dan vatandaşlarına 'Suriye' çağrısı

Mısır, vatandaşlarına Suriye'ye gitmemeleri ve oradakilere ise dikkatli olmaları ve gerginlik yaşanan bölgelerden uzak durmaları çağrısı yaptı.

Güncel
  • 07.12.2024 20:17
  • Giriş: 07.12.2024 20:17
  • Güncelleme: 07.12.2024 20:21
Kaynak: AA
Mısır'dan vatandaşlarına 'Suriye' çağrısı

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de bulunan Mısır vatandaşlarına azami dikkatli olmaları ve tedbirli olmaları, gerginlik yaşanan bölgelerden uzak durmaları ve yetkili Suriye makamlarının talimatlarına uymaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, öncelikle Mısır vatandaşlarından Suriye'ye gitmemeleri ancak orada bulunanların ise dikkatli olmaları istendi.

Suriye'de yaşanan gelişmeler ve bazı bölgelerdeki çatışmalardan dolayı bu uyarının yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, Suriye'deki Mısır vatandaşlarının durumlarını takip etmek üzere 24 saat boyunca çalışan bir kriz masası oluşturulduğu belirtildi.

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