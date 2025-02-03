Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Abdulati, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile başkent Ankara'da bir araya gelecek.

Görüşmede, Mısır-Türkiye ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması, 2026'da düzenlenmesi öngörülen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısı ve ilerleyen döneme yönelik planlama yapılması öngörülüyor.

BÖLGESEL KONULAR ELE ALINACAK

Buna göre, başta Gazze ve Suriye olmak üzere Libya, Afrika Boynuzu ve Sahel gibi bölgesel konularda istişarelerde bulunulacak.

Ayrıca, Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunulacak.

Görüşmede Suriye'deki PKK ve YPG'ye yönelik atılacak ortak adımlar aktarılacak.

Bakan Fidan, 18 Aralık 2024'te D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı nedeniyle Kahire’yi ziyaret etmişti.

İkili ve çok taraflı toplantılar sebebiyle sıklıkla görüşen Bakan Fidan ile Mısırlı mevkidaşı Abdulati, en son 12 Ocak'ta Riyad'da düzenlenen Suriye konulu toplantı marjında bir araya gelmişti.