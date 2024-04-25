Mısır, Filistinlilerin göçe zorlanmasına karşı olduğunu yineledi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin Filistinlilerin göçe zorlanmasını reddettiğini yineleyerek, Mısır'ın Gazze'de ateşkes sağlanması için "yoğun çalışmaya" devam edeceğini söyledi.

Mısır devlet televizyonuna göre Sisi, Gazze Şeridi sınırındaki Sina Yarımadası'nın İsrail işgalinden kurtarılmasının 42. yıl dönümü dolayısıyla görüntülü mesaj yayımladı.

Sina'nın İsrail işgalinden kurtuluşunu kutlayan Sisi, "Sina, kutsal Mısır topraklarının kıymetli bir parçasıdır, saldırılara maruz kalsa da Mısır halkı, silahlı kuvvetlerin öncülüğünde onu korumayı başarmıştır. Sina, Mısır'ın ayrılmaz bir parçasıdır." dedi.

Bölgede yaşanan gelişmelere ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dair Sisi, "Mısır en baştan beri Filistinlilerin topraklarından Sina'ya veya başka bir yere göçe zorlanmasını reddediyor." diye konuştu.