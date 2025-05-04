Mısır hasadına 2 ay kala teşvik darbesi: İthalat kıskacı!

Melisa AY

Yerli üretim krizlerle boğuşurken iktidarın ithalatı önceleyen politikaları üreticiyi çıkmaza sürüklüyor. Yeterli destekleme alamayan, afetlerin etkilerinden korunmayan çiftçiler, hasata az kala dengesiz dış ticaret kararlarıyla da olumsuz etkileniyor.

İktidarın, üreticiye son darbesi mısır ithalatına getirilen teşvik oldu. Yurt dışından mısır alımı, vergi indirimi ile teşvik edildi. Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle alınan karar, hasat zamanına 2 ay kala çiftçiyi vurdu.

Resmi Gazete’de önceki gün yayımlanan kararla 1 milyon ton mısır ithalatı için tarife kontenjanı açıldı. 31 Temmuz 2025’e kadar 1 milyon ton mısır sıfır gümrükle ithal edilecek. Karara gerekçe olarak, “yerli üretimin tüketimi karşılayamaması” gösterildi.

Stratejik tarım ürünlerinden biri olan mısırda ithalatın sıfır vergi ile temmuz sonuna kadar teşvik edilmesi, temmuzda hasada başlayacak yerli çiftçinin ürününün fiyatlanmasını da etkileyecek.

Karar, bu yıl mısır ithalatına getirilen ilk teşvik değil. 2024 yılında, bir önceki yıla göre yalnızca yüzde 5 zam yapılan alım fiyatı ile piyasanın eline bırakılan mısır üreticisi, mart ayında da aynı kararla karşı karşıya kalmıştı. Ticaret Bakanlığı, Temmuz ayına kadar yapılacak mısır ithalatına yalnızca yüzde 5’lik vergi uygulayarak 1 milyon tonluk vize vermişti.

Stratejik ürün mısırda ithalat, daha önce de 10 Ekim 2024'ten 1 Ocak 2025'e kadar yüzde 5 vergi ile teşvik edilmişti. AKP 3 ay sonra martta ve nihayet mayısta yeniden ithalata vize vermiş oldu.

TMO STOK ERİTİYOR

Kararın hemen ardından Toprak Mahsulleri Ofisi de stoklarında bulunan mısırı satışa çıkardığını açıkladı. Stoklardaki 206 bin ton mısır, 10,5 TL ile 10,8 TL arasında değişen fiyatlarla satacak. Satışın, özellikle kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapan üreticilere yönelik olarak fiili tüketim miktarına göre yapılacağı açıklandı.

AKP’NİN GÖZÜ REKORDA

Mısır ithalatında rekora doymayan AKP, bu yılın ikinci ithalat teşviki ile kendi rekorunu kırmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl getirilen ithalat teşviki ile, mısır ithalatı 2024’te tüm zamanların rekorunu kırmış, 2024’te 4,5 milyon tonluk ithalat karşılığında 1 milyar doları aşkın üzerinde ödeme yapılmıştı. AKP iktidarında, 2002 yılından 2024 yılına kadar geçen 22 yılda 33 milyon tondan fazla mısır ithalatı gerçekleştirildi. 22 yılda ithalata 8,2 milyar dolar aktı. AKP’nin “talebe yetmiyor” dediği yurt içi mısır üretimi ise bu dönemde 120 milyon tonu aşmıştı.

Cumhuriyet tarihinin mısır ithalatı rekoru AKP döneminde kırıldı. Bakanlık verilerine göre yaklaşık olarak mısır ithalatı;

2019’da 3,68 milyon

2020’de 2,72 milyon

2021’de 1,81 milyon

2022’de 3,56 milyon

2023’te 4 milyon

2024’te de 4,5 milyon tonu aştı.

ÜRETİMDEN KOPARILDILAR

Mısır üreticisi, TMO’nun açıkladığı düşük fiyatlar, kuraklık tehdidine karşı önlemlerin alınmaması ve üretimin zarar ettirmesi gibi nedenlerle farklı ürünlere yöneldi. İthalat teşvikleri, ürettiğinden karşılığını alamayan mısır çiftçisini tarlayı bozmaya yöneltti. Geçtiğimiz yıl mısırda verim arttı ancak üretim miktarı azaldı. Mısır ekili alanlar 2024’te bir önceki yıla göre yüzde 17,6 oranında azalış göstererek 789. bin 443 hektara geriledi. 2024’te mısırda verim, bir önceki yıla göre yüzde 9,3 oranında artarak dekar başına 1026 kilograma yükseldi. 2023’te 9 milyon ton olarak hesaplanan yurt geneli mısır üretimi, 2024’te 8 milyon 100 bin tona geriledi.