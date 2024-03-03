Mısır Havayolları, 10 yıl aradan sonra Libya'nın Misrata kentine ilk seferini gerçekleştirdi

Mısır Havayolları (EgyptAir), 10 yıl aradan sonra Libya'nın batısındaki Misrata kentine ilk tarifeli seferini düzenledi.

Libya Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, EgyptAir'in Misrata Uluslararası Havalimanı'na uçuşlara başladığı belirtildi.

Düzenli olarak haftada bir uçuşun gerçekleşeceği kaydedilen açıklamada, seferin, EgyptAir'in 10 yılın ardından Misrata Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği ilk tarifeli sefer olduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, EgyptAir kargo uçaklarının Misrata'ya Ekim 2023'te seferlere başladığı bilgisi paylaşıldı.